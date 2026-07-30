Pepe Chedraui inaugura 5.° Festival de las Carnitas en Totimehuacan

El presidente municipal, Pepe Chedraui, inauguró el Quinto Festival de las Carnitas en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, una celebración que del 30 de julio al 2 de agosto reunirá a productores locales, familias y visitantes en torno a una de las tradiciones gastronómicas más representativas de la capital poblana.

Durante el arranque de este festival, el alcalde destacó la importancia de impulsar espacios que preservan las tradiciones, fortalecen la economía local y promueven la convivencia familiar. Destacó la importancia de seguir trabajando a favor de las tradiciones y la promoción de la gastronomía mexicana.

Se desarrollará del 30 de julio al 2 de agosto, en un horario de 9:00 a 19:00 horas, con una programación que incluye muestra gastronómica, presentaciones artísticas y actividades culturales dirigidas a públicos de todas las edades.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad promueve la riqueza gastronómica de San Francisco Totimehuacan como un atractivo turístico y cultural, invitando a poblanas, poblanos y visitantes a disfrutar de los sabores que distinguen a esta comunidad, al tiempo que se impulsa el consumo local.

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