Puebla será sede del Mexico’s Industry Supply Chain 2026

Con una estrategia orientada al fortalecimiento de la industria, la atracción de inversiones y la vinculación entre empresas, el Gobierno del Estado de Puebla consolida la economía local como un referente nacional para la proveeduría industrial. Los días 12 y 13 de agosto, la entidad será sede, por segundo año consecutivo, del Mexico’s Industry Supply Chain 2026, el encuentro más importante del sector en el país.

En conferencia de prensa, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que Puebla avanza con un modelo de desarrollo que integra la producción rural, la industria, el comercio y el turismo para generar riqueza comunitaria.

Destacó que el estado es hoy un referente nacional en distintos sectores y que esta visión se encuentra alineada con el humanismo mexicano que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de traducir el crecimiento económico en bienestar para la población.

El presidente nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria en México (CAPIM), René Mendoza Acosta, reconoció la gestión del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo para celebrar nuevamente este encuentro en Puebla. Informó que la edición 2026 registra un récord histórico con 2 mil 256 requerimientos de compra que representan oportunidades comerciales superiores a 15 mil 700 millones de dólares, cifra sin precedente en más de 20 años de trabajo de la organización.

Precisó que la revisión del T-MEC y las políticas para fortalecer el contenido nacional generan un escenario favorable para que las empresas mexicanas sustituyan importaciones y amplíen su participación en las cadenas de suministro.

Expuso que el encuentro abrirá oportunidades para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de sectores como autopartes, alimentos, café, textiles, empaques, herramientas y diversas manufacturas.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que Puebla reafirma su liderazgo industrial con este encuentro, que reunirá a más de 7 mil empresas provenientes de México y de 16 países. Anunció que durante el evento se presentará la plataforma digital Puebla Cinco de Mayo, una herramienta que permitirá mantener la vinculación entre compradores y proveedores durante todo el año y ampliar la promoción de productos poblanos en mercados nacionales e internacionales.

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