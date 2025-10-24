Armenta impulsa al campo de Cuautempan con 8.3 mdp en apoyos

Con una inversión superior a 8.3 millones de pesos, el gobernador Alejandro Armenta, acompañado por integrantes de su gabinete, delegados y presidentes municipales, encabezó la entrega de 892 apoyos que fortalecen la producción agrícola, pecuaria y cafetalera en nueve municipios de la región de Cuautempan.

El mandatario reafirmó el compromiso de su administración por alcanzar la soberanía y seguridad alimentaria del campo poblano, por ello destacó que Puebla cuenta con 600 mil hectáreas de temporal sin sembrar, donde miles de familias viven en pobreza alimentaria. Para revertir esta realidad, se adquirieron 370 equipos agrícolas, entre ellos 54 tractores y 54 drones, que ya se distribuyen en 27 microrregiones. “Las familias campesinas podrán sembrar sin pagar por maquinaria, combustible, semilla, ni abono; el campo volverá a florecer con justicia”, afirmó.

Las acciones incluyen módulos de fermentado, despulpadoras, cercos eléctricos, herramientas y equipos tecnológicos que mejoran la productividad y dignifican el trabajo de quienes siembran y cosechan esperanza.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, subrayó que el campo poblano es “el corazón del desarrollo económico, social y ambiental del estado”. Resaltó que los apoyos no tienen costo ni intermediarios, y que cada peso invertido busca impulsar la autosuficiencia alimentaria, la innovación y la sustentabilidad. Además, reconoció el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, quien mantiene como prioridad el fortalecimiento del sector rural bajo los principios de honestidad y transparencia.

Durante su intervención, el presidente municipal de Cuautempan, Pedro Luis Cruz Bonilla, expresó su reconocimiento por el respaldo brindado a las familias campesinas. Destacó que el apoyo estatal demuestra un gobierno que cumple con hechos, atiende con sensibilidad y trabaja junto al pueblo. “Cuautempan es tierra de mujeres y hombres de bien; hoy sentimos el respaldo de un gobierno que escucha, que responde y que impulsa el futuro del campo con esperanza”, expresó el edil.

El productor de la comunidad de Santa Elena Tenepanigia, Hipólito Vázquez Carmona, compartió su agradecimiento por los apoyos recibidos: “Nos entregaron herramientas como una desbrozadora, una mochila aspersora y una carretilla. Nos atendieron con amabilidad y el trámite fue sencillo. Estamos muy agradecidos con el señor gobernador, porque estos apoyos, grandes o pequeños, son muy valiosos para nosotros; todo lo que nos otorgan es de gran beneficio para trabajar nuestro campo”.

Con testimonios como el de Hipólito, se refleja la confianza que el pueblo deposita en un gobierno que cumple. Desde Cuautempan, el gobernador Armenta reiteró que la transformación del campo es una causa de paz y bienestar, donde cada herramienta entregada representa dignidad, trabajo y esperanza para las familias rurales de Puebla.

