Garantizan pago a personal de limpieza del Hospital de la Mujer

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud e IMSS-Bienestar, informó que se da seguimiento a la protesta del personal de limpieza en el Hospital de la Mujer con el fin de garantizar el pago correspondiente por parte de la empresa responsable.

Tras un acercamiento con la empresa encargada de los servicios, esta se comprometió a realizar los depósitos pendientes durante el transcurso del día. Las autoridades estatales mantienen una supervisión cercana para asegurar el cumplimiento de este compromiso.

Se detalló que la misma situación se presentó en el Hospital General de Huauchinango, donde el problema ya ha sido resuelto en su totalidad. Asimismo, la dependencia aclaró que no existe evidencia de que la problemática derive de situaciones bancarias por parte del personal afectado.

La manifestación del personal de limpieza se limita al Hospital de la Mujer, sin que se haya extendido al resto del Complejo Médico del Sur de la capital poblana.

El Gobierno del Estado reiteró su compromiso con el bienestar de las y los trabajadores del sector salud y la ciudadanía, y continuará con la labor de garantizar condiciones laborales dignas y el correcto funcionamiento de los servicios médicos.

