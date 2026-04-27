¿Cómo son los tratamientos para el VIH en México?

Actualmente, más del 90 por ciento de las personas que viven con VIH utilizan esquemas de formulación combinada de última generación en una sola tableta diaria, lo que ha contribuido a mejorar la adherencia al tratamiento y los resultados clínicos.

Entre los tratamientos innovadores se encuentra la coformulación en una sola tableta con menor número de fármacos, conocida como biterapia: Dolutegravir/Lamivudina.

Esta alternativa ofrece beneficios a corto y largo plazo en personas usuarias que cumplen con condiciones clínicas específicas, favoreciendo la adherencia, reduciendo la toxicidad y optimizando la calidad de vida.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) actualmente dispone de diversas opciones terapéuticas para la atención del VIH basadas en evidencia científica.

El Instituto cuenta con esquemas preferentes recomendados en las guías nacionales e internacionales de práctica clínica vigentes. Estas opciones tienen amplia evidencia científica que respalda su seguridad, eficacia y tolerabilidad. Permiten su uso tanto en el inicio del tratamiento como en escenarios específicos de optimización o simplificación terapéutica.

Cualquier cambio de tratamiento debe realizarse mediante una valoración médica individualizada que contemple las características clínicas específicas de cada persona.

Es indispensable que los pacientes reciban información clara a la población usuaria para favorecer la comprensión del esquema terapéutico, fortalecer la adherencia y asegurar la continuidad del tratamiento, siempre bajo vigilancia médica especializada.

Te recomendamos: