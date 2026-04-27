Desmantelan a “Los Ingobernables”, dedicados al narcomenudeo en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla desmanteló a una célula delictiva identificada como “Los Ingobernables”, relacionada con la venta y distribución de narcóticos en la zona oriente del municipio de Puebla, como resultado de labores de inteligencia e investigación.

Según las indagatorias, esta organización operaba principalmente en la colonia El Porvenir. Utilizaba inmuebles como puntos de resguardo y distribución de droga, además de realizar intercambios directos en vía pública mediante la entrega de envoltorios a cambio de dinero en efectivo, lo que permitió establecer un patrón constante de narcomenudeo en la zona.

El 10 de abril de 2026, mediante una orden de cateo, fueron detenidos seis integrantes de esta banda, identificados como Alejandro N., Higo Alberto N., Alan N., Geovanni N., Álvaro N. y Angélica N. En el operativo se aseguraron diversas sustancias con características de narcóticos, lo que confirmó la existencia de una estructura organizada dedicada a esta actividad ilícita.

Derivado de la continuidad en las investigaciones y trabajos de vigilancia, el 25 de abril de 2026 se logró la detención en flagrancia de Fidel Daniel N. y Carlos N., quienes fueron sorprendidos realizando intercambio de envoltorios de droga por dinero en efectivo en inmediaciones del mismo punto previamente intervenido.

Durante su aseguramiento, se les encontraron 41 bolsas tipo ziploc con sustancia con características similares al cristal, así como dinero en efectivo. Los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Las investigaciones establecieron que esta célula delictiva operaba de manera permanente, con disponibilidad de 24 horas, utilizando domicilios como centros de operación y manteniendo presencia constante en la zona para la comercialización de estupefacientes.

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