Participa Puebla en clase masiva de béisbol y sóftbol

Puebla participa en la clase nacional masiva de béisbol y sóftbol “Diamantes de Paz”, iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, implementada a través de la CONADE. La jornada congregó a niñas, niños y adolescentes, quienes practicaron estas disciplinas con entusiasmo, disciplina y apego a los valores deportivos.

En la entidad, la actividad fue encabezada por la secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, cuya presencia en el terreno de juego reforzó el compromiso institucional de promover el deporte como eje del desarrollo integral de la población juvenil.

Durante la sesión, cada lanzamiento y contacto con la pelota evidenció coordinación, esfuerzo y trabajo en equipo. El ambiente se caracterizó por el compañerismo, el respeto y la constancia, elementos fundamentales en la formación deportiva.

El gobernador Alejandro Armenta Mier impulsa el deporte como una política de Estado en Puebla, lo que ha permitido ampliar el acceso a infraestructura adecuada para la formación y el crecimiento de atletas.

Actualmente, niñas, niños y adolescentes disponen de centros deportivos, parques y espacios escolares para la práctica de diversas disciplinas. En este contexto, el deporte se consolida como un factor clave para la salud, la cohesión social y el fortalecimiento comunitario.

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