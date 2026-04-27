Armenta impulsa Circuito Sur del Periférico 5 de Mayo contra saturación vial

Para atender la saturación vial en la zona sur-oriente y fortalecer la conectividad regional, el gobernador Alejandro Armenta Mier impulsa la construcción del Circuito Sur del Periférico 5 de Mayo, una obra estratégica que forma parte de la visión de desarrollo respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que impulsará una planeación urbana con visión de largo plazo, para los próximos 50 años.

Durante un recorrido de supervisión por tierra y aire, el gobernador destacó que se trata de la solución vial más relevante de su administración, con un esquema de bajo costo mediante el uso de materiales pétreos y la participación de empresarios poblanos. La obra resolverá tiempos de traslado de hasta dos horas a 30 minutos para cruzar hacia municipios como Amozoc, Tepeaca, Tecamachalco y Tehuacán. Abarca del Camino al Batán hacia el oriente hasta conectar con la zona de Flor del Bosque, con entronques hacia San Francisco Totimehuacán, Cuautinchán y Tecali de Herrera, al tiempo que construye Senderos de Paz para beneficio de miles de poblanas y poblanos.

Al realizar un sobrevuelo acompañado por el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, el gobernador Alejandro Armenta Mier reiteró que el proyecto del Periférico 5 de Mayo contempla dos brazos: el Circuito Sur, que iniciará este año, y el Circuito Norte, programado para 2027. Como complemento, se construirá un bulevar de Tecali a Tepeaca para consolidar el circuito completo.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, precisó que el Circuito Sur se ejecutará en dos etapas. La primera ampliará la cinta de rodamiento de dos a cuatro carriles por sentido, desde el Periférico Ecológico hasta Los Álamos, en una longitud de 12.36 kilómetros, con incorporación hacia Flor del Bosque. La segunda etapa contempla desde Los Álamos a Los Pinos con tres puentes vehiculares y una longitud de 10.65 kilómetros.

Los municipios beneficiados incluyen Puebla, Cuautinchán y Amozoc, además de abrir una conexión estratégica hacia la Mixteca, con impacto en Tepeaca, Tecamachalco, San Salvador Huixcolotla y Acatzingo. El Circuito Sur sumará 22.58 kilómetros, mientras que el Circuito Norte alcanzará 28.7 kilómetros, lo que equivale a la longitud del actual Periférico en un periodo de dos años.

Patricia Cruz, habitante de la zona, afirmó que la obra reducirá tiempos de traslado y fortalecerá la seguridad en la movilidad. Además, reconoció al gobernador Alejandro Armenta Mier por los beneficios en su colonia Lomas de San Miguel, donde se ejecutan acciones de obra comunitaria. Miguel Flores Pérez señaló que la movilidad en la ciudad mejora como nunca antes. Asimismo, Sergio Morales indicó que para las y los trabajadores de otras juntas auxiliares será un beneficio después de varios años que estaban olvidadas

Durante su recorrido por la carretera, el gobernador conversó con jóvenes que practican skateboarding, a quienes les comentó que también se impulsa este deporte en el estado y que se fomentará la construcción de más espacios en beneficio de quienes disfrutan de esta disciplina.

Cabe mencionar que en otras regiones, el gobierno estatal proyecta infraestructura estratégica como el bulevar en San José Chiapa hacia Grajales, el tramo Grajales–Nopalucan y una vía sin cuota que garantizará la movilidad. También se contempla un bulevar de Oriental a Libres, así como el tramo Chignahuapan–Zacatlán con ciclopista.

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