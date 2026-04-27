Pepe Chedraui intensifica supervisión de videocámaras en DGERI 

Durante este fin de semana, el presidente municipal, Pepe Chedraui, intensificó la supervisión en el DGERI para garantizar condiciones óptimas de las videocámaras de seguridad ante la alta afluencia de asistentes a las actividades en la zona de la Feria de Puebla 2026.

Como parte de este operativo, se revisan y monitorean las cámaras en la zona en el recinto y en el Teatro de la Ciudad, especialmente por la realización de conciertos masivos, con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento y fortalecer la vigilancia dentro y alrededor de este punto, para garantizar la seguridad de las y los asistentes.

Asimismo, garantizó que se mantiene la videovigilancia y en toda la capital poblana.

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