Camión impacta contra camionetas en Vía Atlixcáyotl

Durante la madrugada de este domingo, un fuerte accidente se presentó sobre la autopista Vía Atlixcáyotl, a la altura del kilómetro 13+800 con sentido hacia la capital poblana, dejando como saldo cuantiosos daños materiales. Sin embargo, el enojo de testigos y familiares de los lesionados se hizo presente, ya que la ambulancia tardó más de tres horas en llegar al lugar del accidente.

Reportes preliminares señalan que un camión de carga tipo torton perdió el control de sus maniobras y terminó impactando contra varias camionetas que circulaban en el lugar. Lo aparatoso del accidente dejó las unidades totalmente destrozadas, bloqueando parcialmente la carpeta asfáltica y generando caos vial.

Tras el accidente, testigos hicieron de inmediato el llamado a las unidades de emergencia. Sin embargo, la falta de respuesta se hizo presente, ya que las personas que resultaron con lesiones permanecieron más de tres horas sin recibir atención médica inmediata.

Durante las primeras horas de la mañana, los lesionados fueron atendidos y llevados a un nosocomio de la capital poblana para su atención, mientras que las unidades siniestradas fueron retiradas del lugar.

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