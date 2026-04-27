Mujer sobrevive a caída de 10 metros en el Infonavit Rivera Anaya

Una mujer sobrevivió a una caída de aproximadamente 10 metros de altura en el Infonavit Rivera Anaya, durante la noche del sábado, situación que provocó que elementos de Protección Civil municipal y estatal realizaran labores para lograr su extracción.

Los hechos ocurrieron cuando vecinos de la zona reportaron la situación. Los vecinos escucharon ruidos debajo del puente, a la altura de la UTP, por lo que al acercarse al sitio confirmaron que una mujer se encontraba en el vacío y de inmediato pidieron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al sitio llegaron elementos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron que la mujer se encontraba con vida. Los rescatistas se apresuraron para poder auxiliarla, ya que presentaba diversas fracturas y lesiones derivadas de la fuerte caída.

Minutos más tarde, tras una ardua labor y con el apoyo de un sistema de cuerdas, los elementos de seguridad lograron extraer a la mujer y brindarle los primeros auxilios.

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