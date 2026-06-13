Lluvia en Amozoc y Chachapa deja inundaciones, drenajes rotos y unidades varadas

La lluvia que se presentó la tarde de este viernes en la zona del municipio de Amozoc y la junta auxiliar de Chachapa ha dejado calles inundadas, afectaciones en drenajes y la zona del parque industrial Chachapa completamente inundada.

La lluvia se hizo presente en la zona después de las 17:00 horas y hasta el momento no ha cesado al cierre de esta edición. La gran cantidad de agua caída ha dejado afectaciones en la colonia San Lorenzo y San Juan, además de la zona del panteón.

Vecinos de calles de la colonia San Lorenzo mostraron a través de redes sociales el momento en que el agua corría con fuerza, inundando las calles por completo y rompiendo incluso el drenaje de viviendas. El agua se metía por las tazas de baño.

La calle que conduce al panteón de Chachapa se encuentra inundada y no es posible que alguna unidad pueda circular por el lugar.

#Seguridad ⛈️ Una camioneta fue arrastrada por la inundación causada por la lluvia en Amozoc.



Según vecinos, una casa de lámina y cartón resutó seriamente dañada.



✍️ Con información de @Mau_Jimenz // 📹 angelcm_gato pic.twitter.com/ASirUiySCM — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 13, 2026

Algunas barrancas de la zona de San Juan Chachapa rebasaron el límite del agua, lo que generó que se saliera y arrastrara basura en su mayoría. Hasta el momento no existen otro tipo de daños.

Alrededor de las 18:00 horas, una barrancada arrastró una casa de láminas y cartón, además de una camioneta debajo del puente ubicado sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán. No se sabe si en el interior había personas.

#Municipios ⛈️ La lluvia de hoy dejó inundadas algunas calles de las colonias San Lorenzo y San Juan de la junta auxiliar de San Salvador Chachapa en #Amozoc.



La zona del panteón se observa anegada con el agua de las precipitaciones. pic.twitter.com/EbQk4DXFtk — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 13, 2026

En la zona del parque industrial Chachapa, la lateral de la autopista se encuentra completamente inundada, lo que generó que tres unidades quedaran flotando en espera de ser retiradas del lugar. En este momento no hay paso a la circulación.

Elementos de Protección Civil municipal comenzaron los recorridos para descartar daños, personas lesionadas o sin vida en partes de la junta auxiliar. También se realizan trabajos de limpieza en algunas viviendas que sufrieron inundaciones.

Vecinos pidieron al presidente auxiliar de la junta auxiliar de Chachapa, Elías Ramos, una solución ante el problema del drenaje, que señalan fue una obra hecha recientemente y se destruyó después de no soportar el nivel de agua que cayó esta tarde en Chachapa.

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