Adiós a cerrar sesión: WhatsApp permite dos cuentas en un solo iPhone

WhatsApp dio un nuevo paso para mejorar la experiencia de sus usuarios de iPhone al permitir utilizar dos cuentas diferentes dentro de la misma aplicación.

Esta función, que era una de las más esperadas por quienes manejan un número personal y otro laboral, permite cambiar entre perfiles sin necesidad de cerrar sesión o utilizar aplicaciones externas.

La nueva herramienta está pensada para facilitar la organización de los usuarios que cuentan con más de una línea telefónica. Ahora, desde un solo dispositivo, es posible mantener separadas las conversaciones, notificaciones y configuraciones de cada cuenta, haciendo más sencillo dividir la comunicación personal y profesional.

Para activar una segunda cuenta en iPhone, los usuarios necesitan contar con un segundo número telefónico. Esto puede lograrse mediante una tarjeta SIM adicional, un dispositivo compatible con doble SIM o una eSIM. Una vez cumplido este requisito, la cuenta extra puede agregarse directamente desde la configuración de WhatsApp.

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El proceso consiste en abrir la aplicación, ingresar al apartado de ajustes, seleccionar la opción para añadir una cuenta nueva y registrar el número adicional. Cada perfil funcionará de manera independiente, con sus propios chats, copias de seguridad y ajustes de privacidad.

Esta actualización representa un cambio importante para los usuarios de Apple, quienes anteriormente tenían que recurrir a alternativas como instalar WhatsApp Business o utilizar otros métodos para manejar dos cuentas en un mismo teléfono. Con esta nueva opción, la plataforma busca ofrecer solución integrada dentro de su aplicación oficial.

La llegada de esta función responde a la necesidad cada vez más común la cual es mantener separadas actividades personales, escolares y laborales desde un mismo dispositivo. WhatsApp continúa incorporando nuevas herramientas para adaptarse a la forma en que millones de personas utilizan la aplicación diariamente.

Editor: Arturo Medina

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