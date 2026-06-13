Termina antes de tiempo el regreso de Serena Williams en Queens

La tan esperada participación de Serena Williams en el torneo de WTA de Queens terminó antes de lo previsto, con la tenista estadounidense abandonando la competencia debido a la lesión de su compañera de dobles, la canadiense, Victoria Mboko.

Williams volvió a las canchas después de cuatro años de ausencia para disputar el torneo británico en la modalidad de dobles junto a Mboko. La dupla logró iniciar con una victoria, lo que aumentó la emoción por ver nuevamente a la campeona de 23 títulos Grand Slam compitiendo en un escenario profesional.

Sin embargo, la participación llegó a su fin cuando Victoria Mboko sufrió una lesión durante su encuentro individual ante Karolína Plíšková. La molestia física obligo a la joven tenista canadiense a retirarse del torneo y, como consecuencia, la pareja de dobles también quedó fuera de la competencia.

El regreso de una de las máximas figuras en la historia del tenis había generado gran expectativa entre aficionados y especialistas.

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A pesar de la eliminación, el regresó de Serena Williams fue uno de los momentos más destacados del torneo, ya que marcó su vuelta al circuito profesional y confirmo el interés que continúa generando entre los seguidores del deporte blanco. La estadounidense volvió a recibir el apoyo en su aparición sobre la cancha.

Con una trayectoria histórica, Serena Williams es considerada una de las mejores deportistas de todos los tiempos. Su carrera incluye 23 premios individuales, además de numerosos récords y logros que transformaron en tenis femenino a nivel mundial.

Ahora queda la expectativa sobre los próximos pasos de la leyenda estadounidense y si tendrá nuevas apariciones futuras competencias.

Editor: Arturo Medina

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