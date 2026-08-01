Tratamiento oportuno reduce riesgo de transmisión de VIH de madre a hijo

El director general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida y Hepatitis (Censida), Juan Luis Mosqueda Gómez, señaló que un tratamiento oportuno y adecuado reduce significativamente el riesgo de transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) de madre a hija o hijo.

Explicó que una mujer que vive con VIH puede llevar un embarazo a término y tener un bebé sano siempre que reciba atención correcta y un control prenatal adecuado hasta el nacimiento.

“Cuando una mujer llega al final del embarazo con una carga viral indetectable, el riesgo de transmisión es muy bajo, la probabilidad es por debajo del uno por ciento“, afirmó el especialista. Subrayó que es fundamental iniciar el tratamiento a tiempo para garantizar su eficacia, idealmente desde la primera consulta prenatal, en el primer trimestre del embarazo.

Detección y tratamiento durante la gestación

La estrategia para evitar la transmisión maternoinfantil consiste en que todas las mujeres embarazadas se realicen una prueba de VIH para identificar oportunamente el virus y comenzar el tratamiento con antirretrovirales. Mosqueda Gómez explicó que estos medicamentos reducen la cantidad de virus en el organismo hasta niveles indetectables y son seguros tanto para la madre como para el bebé.

“Las embarazadas con VIH reciben el mismo tratamiento que cualquier paciente con este virus; estos medicamentos tienen la eficacia y seguridad tanto para ellas como para los bebés”, precisó. El tratamiento consiste en la toma diaria de una tableta y debe mantenerse de forma continua, incluso después del parto, para conservar la carga viral indetectable y proteger la salud de la madre.

La mayoría de los casos de transmisión vertical ocurren cuando la infección no se identifica oportunamente o no se inicia tratamiento durante el embarazo, por lo que Mosqueda Gómez enfatizó la importancia de que el personal de salud ofrezca la prueba de VIH desde el control prenatal inicial.

El Censida dispone de antirretrovirales para el tratamiento de la población que vive con VIH, para solicitar atención o mayores informes, se puede llamar al 55 19 46 97 72 o escribir al correo censida@salud.gob.mx.

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