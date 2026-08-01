Plantean uso de tecnologías en política deportiva estatal

La diputada Ana Laura Gómez Ramírez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal del Deporte, con el objetivo de promover el uso de las tecnologías como herramientas de fomento, capacitación, accesibilidad y seguimiento del deporte, la cultura física y la activación física, así como considerarlas un componente operativo de la política deportiva estatal.

Mediante la propuesta, se establece como facultad del Consejo Estatal del Deporte promover el uso de tecnologías digitales, plataformas electrónicas y herramientas innovadoras como instrumentos para el fomento, difusión, capacitación, accesibilidad, monitoreo y evaluación de la activación física, la cultura física y el deporte en el Estado, así como para fortalecer la formación deportiva y la profesionalización de entrenadoras y entrenadores.

De la misma forma, la iniciativa indica que el Programa Estatal del Deporte establecerá la incorporación de tecnologías digitales, herramientas tecnológicas, plataformas electrónicas y soluciones de innovación tecnológica como medios para el fomento, difusión, capacitación, accesibilidad, monitoreo y evaluación de la práctica deportiva, la cultura física y la activación física en el Estado, así como la promoción de alianzas con instituciones educativas, centros de investigación y los sectores social y privado para el desarrollo de proyectos tecnológicos aplicados al deporte.

Entre los beneficios de la propuesta, la diputada Ana Laura Gómez destaca que el uso de las tecnologías en el fomento al deporte amplía la cobertura territorial de los programas deportivos a comunidades rurales y zonas de difícil acceso; también, facilita la capacitación y actualización de entrenadoras, entrenadores, jueces y árbitros mediante plataformas en línea.

Además, impulsa la accesibilidad de personas con discapacidad y adultos mayores mediante adaptaciones tecnológicas; permite el monitoreo objetivo del rendimiento de talentos deportivos; fortalece la prevención de lesiones y la atención médica deportiva; y abre nuevas posibilidades para la difusión, promoción y profesionalización del deporte poblano.

Te recomendamos: