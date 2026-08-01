Sheinbaum ofrece espacios en Universidad Castellanos a rechazados de la UNAM

Desde Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) abrirá sus puertas a todas y todos los estudiantes que no logren ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de los jóvenes.

“Si hay un estudiante rechazado en ese examen le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que puedan estudiar de manera gratuita“, afirmó la mandataria durante la supervisión de la reconstrucción de caminos del Plan General Lázaro Cárdenas en dicha localidad oaxaqueña.

Sheinbaum se refirió a la situación generada por el examen de admisión en línea de la UNAM, que presentó irregularidades y llevó a la universidad a aplicar un examen de control presencial. La presidenta consideró que “lo de fondo, lo importante es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad puedan estudiar la universidad”.

La jefa del Ejecutivo Federal instruyó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, para que trabaje en conjunto con la directora de la UNRC, Alma Xóchitl Herrera Márquez, y con autoridades de otras universidades, con el fin de coordinar esfuerzos y ofrecer espacios a los alumnos que no ingresen a la UNAM para que puedan continuar sus estudios.

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