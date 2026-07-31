Sheinbaum encabeza graduación de 211 guardiamarinas en Veracruz

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Alvarado, Veracruz, la graduación de 211 ingenieros guardiamarina de la Generación 2022-2026 de la Heroica Escuela Naval Militar de la Marina.

Durante el acto, felicitó a las y los egresados por el rango alcanzado y les recordó que el pueblo de México deposita su confianza en ellos para defender la soberanía y proteger a la población.

En ese sentido, afirmó que la Secretaría de Marina es una de las instituciones con mayor confianza ciudadana por su actuación en desastres naturales y defensa de la soberanía nacional.

Asimismo, reconoció el esfuerzo académico y la decisión de las y los nuevos guardiamarinas de servir al pueblo, al señalar que el liderazgo verdadero surge del ejemplo, la honestidad y la humildad.

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También felicitó a las familias de las y los graduados por el respaldo brindado durante su formación y destacó al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, por su honestidad y liderazgo.

Durante la ceremonia, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas realizó el pase de lista de honor y entregó premios académicos, condecoraciones y sables a los nuevos guardiamarinas.

La generación tuvo como padrino al titular de la SSPC, Omar García Harfuch, la cual alcanzó una cifra histórica de mujeres graduadas, con 73 egresadas de la Heroica Escuela Naval Militar.

Por su parte, el secretario de Marina informó que egresaron 138 hombres y 73 mujeres. Del total, 170 pertenecen al Cuerpo General, 27 a Infantería y 14 corresponden a pilotos aeronavales.

Editor: César A. García

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