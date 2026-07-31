UNAM aplicará examen de control presencial tras anomalías en admisión

La Comisión Técnica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomendó aplicar un examen de control presencial a los aspirantes seleccionados y a quienes obtuvieron puntajes equivalentes o superiores a los mínimos históricos de ingreso registrados entre 2021 y 2026, tras concluir el análisis del proceso de admisión a licenciatura, realizado por primera vez en línea.

El presidente de la Comisión, Eduardo Bárzana García, informó que de los 158 mil 727 aspirantes que presentaron el examen durante tres fines de semana entre mayo y junio, cerca del 2% de las pruebas fueron canceladas debido a conductas prohibidas detectadas mediante un modelo de supervisión con inteligencia artificial y verificación humana, entre ellas el uso de celulares, apoyo externo y suplantación de identidad.

🚨#ÚltimaHora | Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 de la UNAM recomienda realizar un “examen de control” presencial.



Así lo informa Eduardo Bázana García, presidente de la Comisión.



Deberá ser presencial y aplicará a aspirantes que… pic.twitter.com/4XF95dGzY9 — Azucena Uresti (@azucenau) July 31, 2026

Incremento atípico en puntajes altos

El análisis de la Comisión reveló que entre 2021 y 2025, aproximadamente 3.5% de los aspirantes obtuvo 100 o más aciertos de 120, mientras que en 2026 esta proporción se elevó a 16.3%. Asimismo, el porcentaje de aspirantes con 110 o más aciertos pasó de 0.9% en el periodo 2021-2025 a 5.5% en 2026, un incremento de aproximadamente seis veces.

Bárzana señaló que los comportamientos observados sugieren que las irregularidades tuvieron orígenes multifactoriales, incluyendo conductas individuales y acciones concertadas, desde la resolución de reactivos hasta ofrecimientos para responder exámenes completos mediante recursos tecnológicos.

No es un nuevo examen

El rector Leonardo Lomelí Vanegas consideró oportuna la aplicación del examen de control y explicó que no se trata de un nuevo examen, sino de una prueba presencial para garantizar que las personas aceptadas realizaron el esfuerzo de manera legítima y no contaron con ayuda que las pusiera en ventaja.

Aclaró que la medida está contemplada en la convocatoria al proceso de selección 2026-2027. La prueba se aplicará “a la brevedad” y los resultados de ingreso se asignarán con base en el puntaje obtenido en este examen de control.

Serán convocados los aspirantes que ya habían recibido un aviso de selección, así como aquellos que obtuvieron un número de aciertos igual o superior al menor puntaje que permitió el ingreso entre 2021 y 2026 para la misma carrera, plantel y modalidad.

Lomelí ofreció una disculpa a los aspirantes que habiendo sido aceptados limpiamente deberán presentar este mecanismo, pero subrayó que es necesario para dar certeza en el acceso. “El hacer trampa es algo que no solamente daña a la institución, daña a la sociedad en su conjunto, es algo que erosiona el tejido social, es una práctica que debemos desterrar”, afirmó el rector.

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