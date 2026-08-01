Capilla del Arte UDLAP participará en la FILIP 2026

Durante agosto, la Capilla del Arte, recinto cultural de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), será sede de importantes actividades; por un lado, se sumará a la Feria Internacional del Libro de Puebla organizada por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP); asimismo, recibirá a distintos artistas en sus tradicionales miércoles musicales, viernes de movimiento y domingos creativos, y cerrará la temporada de exhibición de la exposición «Huellas, voces y otras pistas».

Como una de las tres sedes de la Feria Internacional del Libro de Puebla (FILIP) 2026, Capilla del Arte UDLAP será escenario de un amplio programa cultural del 14 al 23 de agosto, con más de treinta actividades dirigidas a públicos de todas las edades. La agenda reunirá presentaciones editoriales, charlas, conversatorios y encuentros con autores, quienes abordarán géneros como novela, poesía, cuento, literatura infantil, historia, divulgación científica y ensayo.

Durante la rueda de prensa donde se presentó la FILP, la Dra. Anel Nochebuena, directora general del IMACP, agradeció a la UDLAP, su alma máter, por la participación en este proyecto que busca fomentar la lectura y consolidar a Puebla como referente cultural y literario a nivel nacional e internacional.

Por su parte, Alejandro Cañedo Ortega, coordinador de Capilla del Arte UDLAP, mencionó que recibir la FILIP representa “la consolidación de nuestra vocación como un espacio abierto al diálogo entre las artes, el conocimiento y la comunidad. Para nosotros, albergar esta edición es una oportunidad para fortalecer alianzas institucionales, ampliar el acceso a la cultura y reafirmar nuestro compromiso con la formación de ciudadanos críticos, creativos e innovadores, convencidos de que la cultura es fundamental para el desarrollo social y humano de Puebla”, afirmó.

Además de las actividades literarias, durante agosto, Capilla del Arte UDLAP enriquecerá la experiencia de la FILIP con una programación artística enmarcada en los tradicionales miércoles musicales, viernes de movimiento y domingos creativos. En ese sentido, Alejandro Gómez López, coordinador de Capilla del Arte UDLAP, mencionó que este espacio será sede también de dos proyectos de PECDA 2025, uno de ellos del egresado de la UDLAP, Ángel Moreno Castillo, y otro del músico y compositor Daniel Denetro.

“Seremos también parte de la Noche de Museos y sede de dos proyectos que obtuvieron el estímulo FONCA: el primero de ellos es el Concierto MEXAS: Música Vocal de Compositoras Mexicanas Contemporáneas y el segundo es el Concierto Latido Armónico: Diálogos entre la tradición y la música actual. Finalmente, vamos a ser sede del festival Ambulante Presenta, del cual vamos a proyectar Los que dicen ¡No! (2025) de Ángel F. Flores. Nos llena de muchísimo gusto que Capilla del Arte UDLAP sea sede de distintos proyectos interinstitucionales”, detalló.

Finalmente, este mes concluirá «Huellas, Voces y otras Pistas», exposición colectiva en colaboración con Salón ACME que articula un diálogo entre identidad, espacio y experiencia a través de diversas materialidades. Todos los detalles de las actividades de este mes se darán a conocer a través de la cartelera oficial del recinto, así como en las redes sociales de @Capilla del Arte UDLAP; en el caso de las de la FILIP 2026, estarán disponibles en las redes sociales del IMACP.

Capilla del Arte UDLAP, espacio cultural e histórico

La galería de arte de la Universidad de las Américas Puebla, ubicada en la 2 norte número 6 del Centro Histórico de Puebla, es un referente cultural e histórico para el estado, pues el inmueble donde actualmente se encuentra es considerado patrimonio edificado y es un ejemplo de la vanguardia arquitectónica que dotó de una visión modernista al México de principio del siglo XX.

A lo largo de los más de 15 años de gestión por parte de la UDLAP, este espacio se ha revitalizado a través de las diversas propuestas artísticas que pueden ser vistas en la galería de martes a domingo en un horario de 11:00 a 19:00 h, con acceso libre.

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