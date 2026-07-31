Coro de Cámara de la UDLAP triunfa en certámenes de España

Con impresionantes presentaciones en los más importantes certámenes corales internacionales celebrados en España, el Coro de Cámara de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) conquistó seis premios y un diploma de oro en el 35.º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Totana y en el 72.º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, ello reflejo de su talento, excelencia y calidad artística.

“Hace dos años nos planteamos una meta: mejorar el nivel del coro y tomar el reto de concursar a nivel internacional. En la UDLAP tenemos la característica de buscar la internacionalización de nuestros proyectos para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de conocer un mundo distinto; la cultura es algo que se tiene que estar sembrando y cosechando constantemente, y estos triunfos son la muestra de lo que se logra cuando se trabaja con dedicación” —mencionó Joaquín Cruz Martínez, director de Actividades Culturales de la UDLAP.

El primer evento en el que el Coro de Cámara de la UDLAP participó fue el 35.º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Totana, uno de los certámenes corales más importantes dedicados a la habanera y la polifonía, en donde se consolidó como una de las agrupaciones corales universitarias más destacadas en el ámbito internacional al hacerse acreedor al Primer Premio de Habaneras y al Premio de Polifonía.

Respecto a la experiencia de representar a la institución en el extranjero, Gabriel Ticó Macías, estudiante e integrante de la agrupación, destacó la responsabilidad colectiva que asumió el grupo de cara a los certámenes: “Compartir internacionalmente nuestro trabajo hecho en México fue una experiencia increíble; la música te conecta demasiado y nos unió para sacar lo mejor de nosotros en cada escenario”. Por su parte, la estudiante e integrante Ana Lucía Carrasco Trejo resaltó el valor del modelo formativo de la universidad que les permite combinar su formación profesional con la excelencia artística: “Consideré muchas veces tener que elegir entre la ingeniería y la música, pero fue una gran ilusión encontrar el apoyo educativo-artístico en la UDLAP para hacer las dos cosas a la vez; estar hoy aquí demostró que los sueños se hacen realidad”.

El segundo encuentro en el que participó el Coro fue el 72.º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, evento fundado en 1955 que cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 1994 y que este año reunió a 15 excelentes agrupaciones de 13 países de Europa, América y Asia, cuya participación hizo que este concurso fuera considerado una de las competencias más reñidas de los últimos años.

En esta edición, el Coro de Cámara de la UDLAP brilló en todo su esplendor al lograr cinco de los seis premios otorgados. Obtuvo el Primer Premio “Ricardo Lafuente” en la modalidad de habaneras, galardón que reconoce la máxima calidad de ejecución en el género y que honra al autor de la habanera Torrevieja. En la modalidad de Polifonía, la agrupación obtuvo el Segundo Premio “César Cánovas”, distinción enfocada en la precisión armónica que rinde homenaje a una figura histórica del certamen.

Asimismo, la representación mexicana conquistó el Premio Excma. Diputación Provincial de Alicante, el cual se otorga a la coral que alcanza la máxima puntuación global al sumar las evaluaciones de ambas modalidades. A estos reconocimientos se sumaron el Diploma de Oro, acreditación concedida de forma exclusiva a los ocho coros con mayor puntaje acumulado de la competencia, y el Premio a la Mejor Dirección “José Hódar Talavera” para la Mtra. Honey Moreira Abreu, reconocimiento individual que le otorgó el honor de dirigir a la totalidad de los coros participantes en la interpretación de Habanera de sal durante la clausura del evento.

“Fuimos el coro más pequeño y el más joven de la competición, enfrentándonos a agrupaciones profesionales de todo el mundo. Sin embargo, los estudiantes asumieron el reto con una madurez impresionante, trabajando con rigor la técnica, la expresividad y la sobriedad para llegar al corazón del público y del jurado. Estos laureles que traemos a México ponen al país en el mapa internacional de la música coral y celebran los 25 años de historia de nuestro coro” – celebró la Mtra. Honey Moreira Abreu, directora del Coro de Cámara de la UDLAP.

La habanera es un género musical popular iberoamericano surgido en el siglo XIX a partir de los intercambios marítimos y comerciales entre España y Cuba. Se caracteriza por su compás binario de 2/4, un tempo cadencioso y una estructura en dos secciones contrastantes: la primera, de carácter más nostálgico y generalmente en tonalidad menor; y la segunda, más viva y brillante, en tonalidad mayor. La temática de sus textos alude casi siempre al mar. Para comprender la importancia de los reconocimientos obtenidos en estos dos certámenes, es necesario explicar que la polifonía es una técnica de ejecución vocal a cappella que consiste en la combinación simultánea de múltiples líneas melódicas independientes. Su interpretación exige un alto dominio de la afinación, el equilibrio sonoro, la textura y el empaste vocal.

Cabe destacar que el resultado en territorio español no representa un hecho aislado, ya que es la continuidad del modelo de formación artística que la Universidad de las Américas Puebla brinda año con año a sus estudiantes al formar parte de los Equipos Representativos Culturales UDLAP. Fundado en 2001 por la maestra Gisela Crespo, el Coro de Cámara UDLAP ha consolidado, a lo largo de su trayectoria, una sólida formación artística y un alto nivel interpretativo, resultado del compromiso de sus integrantes bajo la dirección de la Mtra. Honey Moreira Abreu, quien se incorporó a dicha organización hace dos años. Los recientes reconocimientos obtenidos en España confirman su proyección internacional y lo posicionan como una de las agrupaciones corales universitarias más destacadas.

Actualmente, el Coro de Cámara de la UDLAP está integrado por los estudiantes: Daiana Tirado Rodríguez, Gabriela Mulia Jiménez, Valentina Martínez Vázquez, Vanessa Bracamontes Franco, Ximena Ontiveros Juárez, Ana Lucía Carrasco Trejo, Gilma Estephania López García, Montserrat Solís Velázquez, Reyna Vanesa Díaz Álvarez, Sara Sofía Montiel Zamora, Carlo Leandro Torres Robles, Daniel Medina Coria, Gabriel Ticó Macías, Iker Suriel Guadarrama Vélez, Luis Eduardo Martín de la Fuente, Ángel Alejandro López Zendejas, Maximiliano López Báez, Roberto Vallín Robles y los egresados Victoria Díaz Álvarez, Demián Pinto Saldaña y Paul Javier Delfín San Martín. Todos ellos integrantes de las licenciaturas en Música, Teatro, Ingeniería en Mecatrónica, Artes Culinarias y de la maestría en Diseño de Información Visual.

Aunado a la participación coral, la gira también contempló la realización del documental titulado “Como pájaros en el aire”, un proyecto a cargo de estudiantes de la Licenciatura en Comunicación y Producción de Medios, bajo la dirección de la Mtra. Regina Ríos y el Dr. Juan Carlos Reyes. Esta producción busca registrar el proceso artístico, humano y emocional del Coro de Cámara UDLAP en su camino hacia los concursos internacionales en Torrevieja y Totana, España, en el marco de la celebración de su 25.º aniversario, presentando al arte como el motor que impulsa los sueños y la búsqueda colectiva de sus integrantes.

La Universidad de las Américas Puebla es una institución educativa comprometida con promover y difundir el arte, impulsar la formación artística de sus estudiantes y fortalecer la vinculación de su comunidad con la sociedad. Ejemplo de ello es su Coro de Cámara, integrante de sus Equipos Representativos Culturales, que en su gira por tierras españolas demostró la excelencia y la calidad artística con la que sus estudiantes son formados, dejando en alto el nombre de México y reafirmando el papel del talento nacional como un referente de rigor, sensibilidad y valor cultural en el escenario internacional.

Conoce al Coro de Cámara de la UDLAP

El Coro de Cámara, fundado en 2001 por la maestra Gisela Crespo y compuesto por estudiantes de diversas licenciaturas, cumplió 25 años de trayectoria con antecedentes en recintos como el Carnegie Hall de Nueva York, el Palacio de Bellas Artes, la Sala Nezahualcóyotl, la Sala Ollin Yolitztli, la Sala Blas Galindo, el Museo José Luis Cuevas, el Teatro Ignacio de la Llave, el Teatro Amadeo Roldán en Cuba, entre otros. Además, ha grabado los discos: De México y algo más, De Cuba pa’ Usté, Oh Tiempo y Como pájaros en el aire, este último producido completamente en la UDLAP y actualmente disponible en varias plataformas digitales. Adicionalmente, participó en la COLECCIÓN COR-ATL MÉXICO 2012, una muestra del trabajo realizado en el ámbito coral de México.

Asimismo, el Coro de Cámara UDLAP ha participado en festivales internacionales como el Festival Corahabana en Cuba; el Festival Internacional Confluénce en Ballan-Miré, Francia, donde fue galardonado con el Premio Renacimiento y el Segundo Lugar en la categoría Conjuntos de Cámara otorgado por la Universidad François Rabelais en el Concurso Internacional de Coros Vocales (34.ª edición) en Tours, Francia. También clausuró el festival América Cantat en Las Bahamas.

Actualmente, la excelencia y calidad artística del coro los llevó a conquistar España al lograr para México y para la UDLAP seis premios y un diploma de oro en el 35.º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Totana y en el 72.º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, ello reflejo de su talento, excelencia y calidad artística.

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