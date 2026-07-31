Andrés Villegas destaca apoyos en Quecholac y Huixcolotla

El diputado local por Morena, Andrés Villegas, acompañó al gobernador Alejandro Armenta en la jornada de salud “Por Amor a Puebla”, realizada en el municipio de Quecholac, donde también se llevó a cabo la entrega de apoyos del Proyecto Obra Comunitaria.

Durante el evento se entregaron más de 12 millones de pesos destinados a proyectos especializados en salud para distintas regiones del estado.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a la Central de Abastos de Huixcolotla “Lic. Benito Juárez”, donde se anunció la mejora de accesos que beneficiará a más de 17 localidades de la zona.

Al respecto, el diputado Andrés Villegas destacó que se trata de “productores y comerciantes que mueven la economía a más de 30 municipios”.

En Huixcolotla también se entregaron apoyos de Obra Comunitaria y se supervisaron los trabajos de pavimentación de vialidades en los accesos a la Central de Abastos.

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