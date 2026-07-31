Texmelucan entrega equipo a Bomberos y Servicios Prehospitalarios

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, encabezado por Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Regiduría de Protección Civil, informa sobre la adquisición de equipamiento para el Heroico Cuerpo de Bomberos y de Servicios Prehospitalarios, fortaleciendo su capacidad de respuesta y brindando mejores condiciones de seguridad al personal operativo.

Después de más de diez años sin recibir equipo nuevo, la corporación fue dotada con 10 trajes completos contra incendios con certificación NFPA 1971-2018, garantizando que cumplen con los estándares internacionales de seguridad para operaciones de combate de incendios.

Además, se entregaron herramientas Halligan, detectores multigas, radios portátiles, válvulas, reducciones; este equipo especializado permitirá realizar con mayor seguridad y eficiencia las labores de combate de incendios y rescate.

Asimismo, el área de Servicios Prehospitalarios recibió equipo de atención básica y de emergencia, entre el que destacan férulas para inmovilización, inmovilizadores de cráneo, tanques de oxígeno, camillas de rescate plegables y una camilla para ambulancia, fortaleciendo la atención que diariamente se brinda a la población en situaciones de emergencia.

La adquisición de este equipo fue posible gracias a la colecta “Peso a Peso”, en la que participaron las y los texmeluquenses y el Gobierno Municipal.

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