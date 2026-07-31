Continúa el Festival Máster de Voleibol en Puebla capital

En el cuarto día del Festival Máster de Voleibol, Puebla capital continúa consolidándose como un referente nacional para el deporte, al recibir a cientos de equipos provenientes de 30 estados del país. Gracias al impulso del alcalde Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal del Deporte de Puebla y en coordinación con el Gobierno del Estado, la competencia mantiene un gran nivel en cada una de las canchas, donde las y los participantes disputan los encuentros clasificatorios rumbo a las siguientes fases del torneo.

Además de la intensa actividad deportiva, las delegaciones y sus acompañantes aprovechan su estancia para recorrer los principales atractivos turísticos, disfrutar de la gastronomía poblana y conocer la riqueza cultural de la capital, contribuyendo así a una significativa derrama económica que fortalece al comercio local y reafirma a Puebla como una sede capaz de albergar eventos deportivos de talla nacional.

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