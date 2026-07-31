Tonantzin Fernández inicia rehabilitación de la calle 13 Poniente

Como parte de las acciones que el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, impulsa para fortalecer la movilidad, la infraestructura y la imagen urbana del municipio, se dio el banderazo de arranque a los trabajos de rehabilitación de la calle 13 Poniente, en el tramo comprendido entre la avenida Miguel Alemán y la 3 Sur.

Durante el evento, vecinas y vecinos del Barrio de Santa María Xixitla expresaron su reconocimiento a la presidenta municipal por atender una demanda que permaneció sin respuesta durante más de 12 años. Destacaron que el deterioro de esta vialidad hacía urgente su intervención, por lo que agradecieron que la actual administración priorizara su rehabilitación.

En su mensaje, Tonantzin Fernández señaló que la 13 Poniente es una de las vialidades más importantes de Santa María Xixitla, por lo que reafirmó su compromiso de ejecutar obras públicas con sentido social que respondan a las necesidades de la población y generen beneficios para el mayor número de familias cholultecas.

De manera simultánea, en el tramo de la 13 Poniente comprendido entre las calles 3 y 5 Sur, se llevó a cabo una jornada del programa Transformación en Marcha, mediante la cual se realizaron trabajos de bacheo, retiro de maleza, limpieza, revisión y mantenimiento de luminarias, así como barrido de banquetas y guarniciones. Además, personal de Atención Ciudadana recorrió la zona para escuchar y registrar las peticiones de las y los habitantes.

Finalmente, la presidenta municipal informó que Transformación en Marcha continuará recorriendo los barrios de la cabecera municipal con el propósito de mantener vialidades y espacios públicos en mejores condiciones, ofreciendo entornos más seguros, dignos y funcionales para peatones y automovilistas, como parte de una estrategia integral de mejoramiento urbano que impulsa la administración municipal 2024-2027.

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