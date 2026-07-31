“Nunca ha habido tanta libertad de expresión”, asegura Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en el país “nunca ha habido más libertad de expresión que ahora” al responder a las críticas sugeridas por los nuevos lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias. La mandataria sostuvo que estas disposiciones no buscan limitar el trabajo de los medios de comunicación.

Em ese setido, informó que los lineamientos sobre derechos de las audiencias se encuentran en consulta pública, por lo que podrán recibir comentarios de ciudadanos, expertos y concesionarios antes de su aprobación. Asimismo, aclaró que este tema no surgió durante su gobierno.

La titular del Ejecutivo federal afirmó que, si su gobierno hubiera tenido la intención de censurar a los medios, ya lo hubieran hecho, por lo que rechazó los señalamientos de diversos sectores que consideran que las nuevas reglas podrían afectar la libertad de libre expresión.

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Las declaraciones surgieron luego de que representantes de la industria y legisladores de oposición manifestaran preocupación por el alcance de los lineamientos, al advertir que podrían abrir la puerta a sanciones o a una mayor intervención del Estado en los contenidos de los medios de comunicación.

Finalmente, espondió que las críticas son parte del debate democrático y reiteró que la consulta pública permitirá enriquecer el documento con propuestas de distintos sectores. Subrayó que su administración mantiene el compromiso de respetar la libertad de expresión y garantizar el derecho de las audiencias a recibir información de calidad.

Editor: Arturo Medina

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