Morena alista convocatoria para coordinadores federales en Puebla

El partido Morena emitirá este lunes 3 de agosto la convocatoria oficial para la definición de sus coordinaciones federales en los 500 distritos del país, de los cuales 16 corresponden al estado de Puebla.

Aunque las dirigencias nacional y estatal han reiterado que los nombramientos de “coordinadores” no garantizan candidaturas rumbo al 2027, sí se trata de una antesala para las postulaciones del próximo proceso electoral.

La resolución definitiva de las candidaturas se postergará hasta el año 2027 debido a la alta participación proyectada de aspirantes.

Calendario de convocatorias de Morena

El cronograma establecido por la dirigencia nacional para la emisión de las convocatorias rumbo a los próximos comicios se divide en cuatro etapas:

22 de junio : Apertura del proceso para 17 entidades que renovarán gubernaturas.

: Apertura del proceso para 17 entidades que renovarán gubernaturas. 3 de agosto : Convocatoria para los 500 distritos federales (16 en el estado de Puebla).

: Convocatoria para los 500 distritos federales (16 en el estado de Puebla). 21 de septiembre : Publicación de las bases para los gobiernos municipales.

: Publicación de las bases para los gobiernos municipales. 8 de noviembre: Emisión de la convocatoria correspondiente a los distritos locales.

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Será el próximo lunes cuando el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) publique los lineamientos oficiales para las coordinaciones federales en “Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”.

Las personas interesadas en coordinar los 16 distritos federales de Puebla podrán registrarse en línea y competir por las candidaturas que se definirán el siguiente año.

Como parte de las funciones que desarrollarán, se encuentra dirigir los comités de base y seccionales casa por casa para promover la estructura del movimiento, además de difundir los logros, políticas públicas y proyectos del gobierno.

Al llamarlos “coordinadores” en lugar de “precandidatos”, el partido sortea los tiempos electorales legales del Instituto Nacional Electoral (INE), evitando sanciones por actos anticipados de campaña.

La definición formal de candidatas y candidatos se decidirá mediante encuestas de reconocimiento y aceptación ciudadana, un método ya reconocido en los estatutos de Morena.

Editor: César A. García

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