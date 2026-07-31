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jueves, julio 30, 2026
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Balean a tres hombres tras retirar dinero en La Paz

Por:
Jesus Zavala
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Tres hombres fueron víctimas de un presunto asalto en la colonia La Paz. / Foto: Es Imagen.

Un ataque a balazos contra tres hombres que previamente habían retirado dinero para el pago de la nómina de una empresa dejó tres personas heridas en la colonia La Paz.

Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de la gasolinera BP, ubicada en Prolongación Reforma y calle Tecamachalco, donde las víctimas habrían sido asaltadas por dos sujetos que viajaban en una motocicleta azul sin placas.

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Personal de Protección Civil atendió a los tres heridos, mientras elementos de la Policía de la Ciudad y Policía Estatal desplegaron un operativo y mantienen resguardada la zona.

Nota en desarrollo…

Editor: César A. García

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