Balean a tres hombres tras retirar dinero en La Paz

Un ataque a balazos contra tres hombres que previamente habían retirado dinero para el pago de la nómina de una empresa dejó tres personas heridas en la colonia La Paz.

Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de la gasolinera BP, ubicada en Prolongación Reforma y calle Tecamachalco, donde las víctimas habrían sido asaltadas por dos sujetos que viajaban en una motocicleta azul sin placas.

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Personal de Protección Civil atendió a los tres heridos, mientras elementos de la Policía de la Ciudad y Policía Estatal desplegaron un operativo y mantienen resguardada la zona.

Nota en desarrollo…

#Seguridad 🚨🚔 Asaltantes disparan en repetidas ocasiones contra tres hombres que previamente habían realizado un retiro de efectivo para pagar la nómina de una empresa.



El ataque ocurrió en la colonia La Paz, donde las víctimas fueron atendidas por personal de Protección… pic.twitter.com/g5moWDayaK — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 30, 2026

Editor: César A. García

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