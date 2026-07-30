Visa recortará más de 2 mil empleos para apostar por la IA

En una decisión orientada a maximizar la eficiencia y reducir errores al mínimo, el CEO de Visa, Ryan McInerney, anunció la eliminación de 2 mil 600 puestos de trabajo. Esta medida representa aproximadamente el 7% de la plantilla global de la compañía y afectará principalmente a las áreas de tecnología y producto.

La reestructuración busca reemplazar ciertas funciones operativas por herramientas de inteligencia artificial para automatizar tareas repetitivas, acelerar la velocidad de las operaciones y optimizar los procesos de producción. Según lo comunicado por Ryan McInerney en un memorando interno, existen diversas razones estratégicas detrás de este cambio en la empresa.

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“Tengo la firme convicción de que estamos haciendo lo correcto para Visa, nuestros clientes y nuestros socios, ya que seguimos centrándonos en impulsar la eficiencia en toda la empresa para poder reinvertir en nuestras oportunidades de mayor potencial”, expresó el ejecutivo.

Ryan McInerney busca entrar en una nueva era comercial en la que se buscará reinvertir los pagos del consumidor y brindar los servicios comerciales de la transferencia de dinero, entre otros tipos de servicios.

Editor: Juan David Moreno Saldaña

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