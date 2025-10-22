OpenAI introduce “Atlas”, un navegador basado en IA

OpenAI presentó ChatGPT Atlas, un navegador web potenciado con inteligencia artificial que integra las capacidades conversacionales de ChatGPT directamente en la experiencia de navegación. Atlas incorpora una barra lateral con la IA capaz de analizar contenido de páginas y asistir de forma contextual mientras el usuario navega.

El navegador está construido sobre Chromium, el mismo motor de código abierto que usan navegadores líderes, y permite automatizar tareas como rellenar formularios, reservar vuelos y ejecutar acciones en pantalla sin transferir manualmente información entre pestañas. Estas funciones buscan simplificar flujos de trabajo cotidianos y reducir la fricción entre aplicaciones web.

En esta primera etapa, Atlas se lanzó para macOS a nivel global, y OpenAI anunció que las versiones para Windows y dispositivos móviles llegarán próximamente. La compañía también trabaja en un “modo agente” que permitirá al navegador realizar tareas más complejas en nombre del usuario.

Expertos y analistas consideran que Atlas podría convertirse en un competidor directo de Chrome y otros navegadores que integran asistentes inteligentes, al combinar la base de usuarios y los modelos de lenguaje de OpenAI con capacidades de automatización avanzadas.

Al mismo tiempo, comunidades tecnológicas y reguladores observan de cerca cuestiones de privacidad, manejo de datos y la fiabilidad de respuestas automatizadas en un navegador con IA integrada. OpenAI posiciona a Atlas como un paso para llevar la interacción conversacional de ChatGPT a la navegación cotidiana, mientras ajusta funciones y políticas antes de su despliegue completo.

