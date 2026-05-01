Sistema Integral de Movilidad mejorará traslados en Puebla

Con el uso de energía limpia, la reducción de emisiones a solo 48 toneladas anuales de CO2 y con traslados de hasta 36 minutos como máximo, el Gobierno del Estado impulsa el Sistema Integral de Movilidad de Puebla, anunció el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra.

García Parra explicó que este modelo se sustenta en más de 20 estudios técnicos que proyectan el crecimiento de la zona metropolitana, la cual pasará de 2.5 a cerca de 3 millones de habitantes hacia 2030, con un incremento significativo en parque vehicular y viajes diarios. Ante este escenario, se integran cuatro modalidades: transporte convencional, sistema RUTA, transporte por cable y red de bicicletas públicas; estos priorizan a las personas sobre los vehículos particulares.

El gobernador Alejandro Armenta Mier aclaró que ningún árbol será intervenido como parte del proyecto del sistema de movilidad integral y que serán solamente 90 árboles los que serán reubicados con una tecnología que no los afecta.

Cabe mencionar que el sistema de transporte por cable contempla una primera etapa de 13.6 kilómetros con cuatro líneas y nueve nodos de transferencia intermodal; conectará puntos estratégicos como el CIS, Parque Juárez, Xonaca y Amalucan. Y se contempla que, a partir del segundo año, será autosustentable financieramente.

El coordinador de Gabinete explicó que el transporte por cable tendrá una tarifa estimada de 12 pesos y será gratuito para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes de educación básica.

Además, y como parte del enfoque integral y de una estrategia para anticipar el crecimiento poblacional, reducir la saturación vehicular y fortalecer el bienestar social, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que el Periférico 5 de Mayo, con sus circuitos Sur y Norte, representa una solución estructural a los problemas de conectividad para los próximos 50 años.

Este proyecto contempla la ampliación a cuatro carriles sin cuota, conexión estratégica con municipios como Amozoc y Cuautinchán, y coordinación con el Gobierno de México, en congruencia con la visión de infraestructura impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que incluye la reubicación de la caseta de Amozoc para mejorar la movilidad regional.

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