Subrayan en IBERO Puebla importancia del Día del Trabajo

A 140 años de su establecimiento internacional, y a 113 años de la celebración en México, el Día del Trabajo se da en un contexto específico para la legislación laboral mexicana con la discusión de la ley por la reducción de la jornada laboral a 40 horas. En ese contexto, la Dra. Ana María Ramírez Santibáñez, académica de tiempo completo de la IBERO Puebla, subrayó la relevancia histórica y social de esta fecha, que conmemora la lucha de los trabajadores por condiciones laborales dignas.

El origen de esta conmemoración se remonta al siglo XIX con los llamados “mártires de Chicago”, quienes encabezaron movilizaciones para exigir la reducción de la jornada laboral a ocho horas. Esta protesta inició de manera pacífica, pero escaló rápidamente en una respuesta violenta por parte de las autoridades, dejando como saldo la muerte de varios dirigentes.

Desde esta perspectiva, el 1 de mayo representa una fecha con claroscuros: por un lado, honra la memoria de quienes perdieron la vida en la defensa de sus derechos; por otro, invita a reconocer los avances logrados a partir de estas luchas. “Las prestaciones laborales que hoy tenemos no son concesiones gratuitas, sino el resultado de movimientos obreros que implicaron grandes sacrificios”, enfatizó.

Ramírez Santibáñez destacó la discusión en torno a la reducción de la jornada laboral en México que contempla una transición gradual hacia una semana de 40 horas, que se implementará de forma progresiva hasta el año 2030. Para la académica, esta medida es una conquista importante para las y los trabajadores mexicanos, pero no olvida los desafíos para los empleadores en términos de organización y cobertura de actividades.

Asimismo, explicó que esta transición considera mecanismos como el uso de tiempos extraordinarios de trabajo, con el objetivo de equilibrar los derechos laborales con las necesidades operativas de las organizaciones. La académica invitó a reflexionar sobre el significado profundo de esta fecha, donde mantener viva la conciencia de que los derechos laborales debe defenderse y construirse de manera constante.

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