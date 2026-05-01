Círculo Infantil BUAP celebra Día de la Niña y el Niño

La rectora Lilia Cedillo Ramírez encabezó la celebración del Día de la Niña y el Niño en el Círculo Infantil de la BUAP, como cada año. Durante el evento, reconoció el destacado trabajo que el personal del centro realiza.

“Quiero agradecer a todo el personal del Círculo Infantil y especialmente a las educadoras, todo el trabajo, el compromiso y el empeño que realizan día a día. Todos los días ustedes llegan con todo el ánimo, la vocación y por eso tenemos pequeñitos que en futuro van a ser hermosos seres humanos“, expresó la rectora.

Margarita Trujillo Landa, directora del Círculo Infantil, destacó la importancia de este espacio al formar desde temprana edad a seres humanos íntegros.

Como parte del festejo, la Compañía de Teatro del Complejo Cultural Universitario presentó la obra “Pedro y el lobo”.

Al evento también asistieron el secretario Administrativo, Juan Antonio Cruz Moctezuma, y el coordinador General de Participación y Desarrollo Estudiantil, Jorge Avelino Solís.

Te recomendamos: