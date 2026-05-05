BUAP participa en desfile por 164 aniversario de la Batalla de Puebla

La comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla estuvo representada por 350 de sus integrantes en el desfile conmemorativo de la Batalla del 5 de Mayo. Al frente del contingente universitario se colocó la rectora Lilia Cedillo Ramírez.

Durante el recorrido, la institución mostró parte de su oferta deportiva al incluir en la marcha a tres estudiantes con logros nacionales e internacionales. Valeria Ruedas, quien ha obtenido una medalla de oro en karate; Evelyn Katy Sotarriba, campeona en lucha asociada en los FISU América Games; e Ilse Lilian Mejía, subcampeona en esgrima durante la Universiada Nacional, fueron parte del desfile.

También participaron la abanderada universitaria Yoselin Guadalupe Bailón García y Carlos Manzano Mares, quien apareció en el carro alegórico denominado “Puebla. Tierra de Campeonas y Campeones”.

El grupo universitario estuvo integrado además por las porras oficiales, la banda de guerra Lobos BUAP, la marching band, personal de la Facultad de Enfermería, así como directivos y trabajadores administrativos.

#Puebla 👇🏻 La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez desfila junto con alumnos y docentes de la máxima casa de estudios.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/NpW4TOI8rI — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 5, 2026

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