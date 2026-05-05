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martes, mayo 5, 2026
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BUAP participa en desfile por 164 aniversario de la Batalla de Puebla

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Marcharon 350 miembros de la BUAP.

La comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla estuvo representada por 350 de sus integrantes en el desfile conmemorativo de la Batalla del 5 de Mayo. Al frente del contingente universitario se colocó la rectora Lilia Cedillo Ramírez.

Durante el recorrido, la institución mostró parte de su oferta deportiva al incluir en la marcha a tres estudiantes con logros nacionales e internacionales. Valeria Ruedas, quien ha obtenido una medalla de oro en karate; Evelyn Katy Sotarriba, campeona en lucha asociada en los FISU América Games; e Ilse Lilian Mejía, subcampeona en esgrima durante la Universiada Nacional, fueron parte del desfile.

También participaron la abanderada universitaria Yoselin Guadalupe Bailón García y Carlos Manzano Mares, quien apareció en el carro alegórico denominado “Puebla. Tierra de Campeonas y Campeones”.

El grupo universitario estuvo integrado además por las porras oficiales, la banda de guerra Lobos BUAP, la marching band, personal de la Facultad de Enfermería, así como directivos y trabajadores administrativos.

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