Congreso de Puebla tiene seis meses para reconocer infancias trans

El Congreso de Puebla tiene un plazo de seis meses para dar cumplimiento a la resolución que obliga a legislar el reconocimiento de las infancias trans en la entidad, advirtió el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En entrevista posterior al desfile cívico-militar del 5 de Mayo, el ministro subrayó que se mantendrá vigilante del proceso legislativo en Puebla, incluso señaló que las reformas previas que realizaron diputados locales no cumplieron con los estándares jurídicos necesarios.

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​Enfatizó que la Corte cuenta un procedimiento de incumplimiento de ejecutoria que se aplicaría en caso de omisión del Legislativo poblano, por lo que insistió será vigilante de los ajustes pendientes.

🗣️ El ministro presidente de la @SCJN, Hugo Aguilar, dijo que estará atento al cumplimiento de la resolución sobre el reconocimiento de las infancias trans por parte del Congreso de Puebla.



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​”Hay un área de la Corte que está atenta a que se cumplan las resoluciones y estaremos vigilantes; se tiene que ajustar“, declaró.

Hugo Aguilar mencionó que los diputados locales tienen seis meses para aprobar la reforma para que instancias y adolescencias trans puedan rectificar su acta de nacimiento conforme a la identidad autopercibida.

Editor: Renato León

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