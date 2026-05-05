Mario Delgado pide prevención ante amenazas de tiroteos en escuelas

Para frenar las amenazas de supuestos tiroteos en escuelas, el secretario federal de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo dijo que lo principal es la prevención y concientización entre estudiantes, docentes y familias.

En entrevista posterior al Desfile del 5 de Mayo, el funcionario reconoció que, en semanas recientes, se detectó una tendencia entre jóvenes de escribir mensajes de amenaza en los sanitarios de escuelas con la intención de generar alarma, lo que afirmó no se trata de “un chiste”.

Ante ello, detalló que la SEP sostuvo reuniones con secretarios de educación de todo el país para estar alerta, detectar oportunamente estos casos y actuar desde las aulas.

“No es chistoso hacer una amenaza y no es algo superficial; es algo grave que debe atenderse con toda disposición”, enfatizó.

🗣️ Para frenar las amenazas de supuestos tiroteos en escuelas, el titular de la @SEP_mx, Mario Delgado, dijo que lo principal es la prevención y concientización entre estudiantes, docentes y familias.



📹 @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/uhKsaOuzA0 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 5, 2026

Mario Delgado señaló que más allá de medidas como el uso de arcos detectores de metales, es necesario generar conciencia entre las y los estudiantes sobre las consecuencias de este tipo de conductas.

En ese sentido, hizo un llamado a madres y padres de familia a involucrarse activamente, supervisar el bienestar emocional de sus hijos y asegurarse de que se encuentren en condiciones adecuadas dentro de los planteles.

Asimismo, dijo que las y los docentes se mantienen atentos al comportamiento del alumnado como parte de la estrategia preventiva.

Respecto a la revisión de mochilas, indicó que en diversas escuelas del país se han implementado de manera voluntaria, decisión que —dijo— es respetada por la SEP.

Editor: Renato León

Te recomendamos: