Pepe Chedraui asiste al desfile cívico-militar de la Batalla de Puebla

Junto con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado, Alejandro Armenta, el alcalde Pepe Chedraui presenció el desfile cívico-militar con motivo del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, una de las fechas más representativas en la historia nacional.

Durante el acto, que congregó a miles de asistentes en las principales calles de la ciudad, el presidente municipal reconoció la participación de instituciones educativas, fuerzas armadas y contingentes que año con año fortalecen el sentido de identidad y pertenencia.

Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno de la Ciudad para preservar las tradiciones cívicas y promover la memoria histórica como elemento fundamental para el desarrollo social y cultural de Puebla.

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