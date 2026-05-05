Ayuntamiento de Puebla moderniza alumbrado en Barrio de Xonaca

Fortaleciendo la estrategia Puebla Brilla, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, inauguró la modernización de 106 luminarias en el Barrio de Xonaca, alcanzando el 100 por ciento de cobertura con tecnología LED en sus 420 puntos de luz.

Con esta intervención, las 106 luminarias de tecnología anterior (AMC) fueron sustituidas y se suman a las 314 luminarias LED existentes, consolidando un parque totalmente modernizado, acción que mejora la seguridad, la movilidad y el bienestar de las familias a través de servicios públicos eficientes y de calidad.

Además, en la zona se han realizado la instalación de 14 nuevos puntos de luz y mantenimientos correctivos, garantizando una mejor infraestructura e iluminación en calles y espacios públicos. En una zona que presenta un índice de rezago social bajo, avanza con pasos firmes hacia un entorno más ordenado, seguro y funcional.

El secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó que estas acciones tienen un impacto directo en la vida diaria de la ciudadanía, ya que, dijo, no solo se trata de modernizar luminarias, sino también de generar condiciones de mayor tranquilidad para las familias, al contar con calles mejor iluminadas.

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