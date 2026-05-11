En Atoyatempan, bloquean presidencia municipal y exigen destituir alcalde

La inseguridad que azota al municipio de Atoyatempan desde hace unos meses y la nula reacción por parte de las autoridades municipales generó el enojo de los habitantes, quienes decidieron desde la tarde del domingo cerrar con candados y soldar las puertas del ayuntamiento para exigir la destitución del edil, Elías Noé Juárez López.

Fue desde la tarde del domingo que un grupo de personas, cansado de los constantes robos, tomó la presidencia municipal y soldó las puertas. Denunciaron que, a pesar de que se han realizado mesas de trabajo para abordar la ola de delitos, no han visto resultados.

Acusaron al alcalde de simular la destitución del director de Seguridad Pública, Ángel Ramírez Méndez, quien simplemente fue cambiado de cargo.

#Municipios 🗣️ Habitantes del municipio de Atoyatempan le negaron al alcalde Elías Noé Juárez y a empleados del ayuntamiento, el ingreso al Palacio de gobierno, en protesta por la inseguridad de días recientes.



Para evitarlo, colocaron cadenas y candados a las entradas. pic.twitter.com/roKIqCqlZs — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 11, 2026

Vecinos señalaron que el comandante es señalado por presuntos actos de corrupción, uso indebido de vehículos oficiales y cobros ilegales para liberar detenidos, denuncias que han generado protestas recientes y que, según los manifestantes, simplemente son ignoradas.

El enojo aumentó después de que el sábado pasado fue robada una camioneta en pleno centro del municipio, acto que desató la furia de los ciudadanos. Se decidió tomar la alcaldía y cerrar sus accesos con cadenas, candados y soldadura, exigiendo la remoción inmediata del presidente municipal. Además, piden al Congreso del Estado nombrar a un alcalde interino para lo que resta de la administración.

Las actividades y trámites en la presidencia están suspendidos hasta nuevo aviso, se espera que con la llegada de personal del Gobierno del Estado esta mañana del lunes se dé una solución al tema, ya que los pobladores señalaron que no abrirán la presidencia hasta ver resultados.

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