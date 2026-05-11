Profepa asegura 11 aves vendidas ilegalmente en Cuetzalan

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó un operativo contra el tráfico ilegal de especies en el municipio de Cuetzalan, Puebla, el cual derivó en el aseguramiento de once aves silvestres.

El operativo se llevó a cabo el 7 de abril en coordinación con cuerpos de seguridad pública estatal y personal del Área Natural Protegida “Kowtahyolo”, estableciendo puntos de revisión en las localidades de Octimal, Equitimia y Xocoyolo.

Tras la inspección, los inspectores detectaron un inmueble que albergaba jaulas de madera con aves en venta que no contaban con sistemas de marcaje ni documentación que acreditara su legal procedencia.

En Cuetzalan, #Puebla, personal de la Profepa realizó un operativo en contra del tráfico ilegal de ejemplares de vida silvestre, que derivó en el aseguramiento de once aves silvestres, de las que no se acreditó la legal procedencia.



Las aves fueron trasladadas a un Predio o… pic.twitter.com/4vVKTrbRBo — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) May 10, 2026

Se identificaron dos calandrias de Baltimore (Icterus galbula), una calandria dorso negro mayor (Icterus gularis), una tangara dorsirayada (Pingara bidentata), una clorofonia corona azul (Chlorophonia occipitalis), dos ejemplares de clarín unicolor (Myadestes unicolor) y dos de clarín jilguero (Myadestes occidentalis).

Estos últimos se encuentran enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especies sujetas a Protección especial.

Los once ejemplares fueron asegurados de manera precautoria y trasladados a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) en la ciudad de Puebla, donde permanecerán en resguardo temporal y recibirán los cuidados necesarios.

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