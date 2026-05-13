SEDIF brinda apoyos alimentarios a familias en microrregiones

Con el propósito de fortalecer la alimentación y el bienestar de las familias poblanas, las y los delegados del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) mantienen vigente la entrega de programas alimentarios en las distintas microrregiones del estado, a fin de garantizar que los apoyos lleguen de manera directa sin distinción alguna.

Como parte de estas acciones, la microrregión 08 de Huejotzingo distribuyó canastas del “Programa de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad” y del “Programa de Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días” en los municipios de Coronango y Domingo Arenas. Estas entregas también beneficiaron a familias de los 12 municipios que integran la microrregión 05 de Zacapoaxtla, en seguimiento al compromiso social que impulsa la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano.

Los apoyos alimentarios contribuyen a mejorar la nutrición, fortalecer el desarrollo de niñas y niños en etapa temprana, así como brindar respaldo a personas y familias de escasos recursos económicos, lo que permite mejorar sus condiciones de vida y otorgar mayor tranquilidad a sus hogares. Esta estrategia responde a la visión humanista del gobernador Alejandro Armenta Mier y al enfoque social de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

A través de sus 31 delegaciones, el Sistema Estatal DIF fortalece la presencia institucional en todo Puebla y mantiene una atención directa con las comunidades para construir bienestar desde cada municipio.

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