Puebla consolida cooperación con ONU México en materia de equidad

La Secretaría de las Mujeres del Estado, participó en la reunión entre el Gobierno estatal y la ONU México, realizada en Casa Puebla, con el objetivo de reforzar estrategias conjuntas enfocadas en derechos humanos, calidad de vida y atención integral para niñas, adolescentes y mujeres. En este espacio convergieron autoridades, representantes del Sistema de Naciones Unidas y autoridades transnacionales.

Ante representantes de organismos internacionales como: ACNUR, CEPAL, FAO, UNICEF, PNUD, OPS/OMS, OIM y ONUDI, entre otros, la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, destacó que este encuentro representa un paso importante para consolidar mecanismos de coordinación y diálogo con instituciones multilaterales, lo que permitirá compartir experiencias, fortalecer capacidades institucionales y generar estrategias con estándares globales en materia de equidad, prevención y progreso ciudadano.

La titular de la dependencia también resaltó los avances impulsados junto con ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre ellos iniciativas vinculadas con espacios públicos libres de violencia, nuevas masculinidades positivas y políticas de corresponsabilidad comunitaria enfocadas en el cuidado.

La jefa de la Oficina de Coordinación Residente de ONU México, Jessica Braver, presentó el Marco de Cooperación 2026-2031 y reconoció la disposición de la actual administración, para generar iniciativas conjuntas que contribuyen al equilibrio sostenible y a una sociedad con mayores oportunidades de inclusión.

Por su parte, la coordinadora residente de la ONU en México, Allegra Baiocchi, reconoció la disposición de la entidad para fortalecer alianzas de vinculación enfocadas en fortalecer el crecimiento humano. Asimismo, destacó la relevancia de impulsar políticas públicas con visión humanista que contribuyan a reducir brechas de desigualdad, generar espacios más seguros y ampliar oportunidades para una vida con mayor autonomía y dignidad.

Con estas actividades la administración que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fortalecen una agenda internacional orientada a la igualdad sustantiva, la justicia y la construcción de comunidades más humanas e incluyentes.

Te recomendamos: