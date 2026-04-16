Gobierno estatal realiza Jornada de Atención Ciudadana en Atlixco

Con el objetivo de escuchar las necesidades de la población, el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier realizó la Jornada de Atención Ciudadana en el municipio de Atlixco, donde la Secretaría de Infraestructura recibió a 790 personas, concretó 120 audiencias y se cuantificaron 101 solicitudes de obra pública, informó el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos.



La dependencia trabaja a favor de la microrregión de Atlixco que se conforma por 7 municipios, en beneficio de 240 mil 737 habitantes. A esta Jornada Ciudadana se sumaron la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, la diputada local, Modesta Delgado Juárez y directivos del Tecnológico Superior de Atlixco.



El secretario de infraestructura se reunió con presidentes municipales, presidentes auxiliares e inspectores para trazar una estrategia de obras para fortalecer los accesos para productores del campo, obras carreteras, así como infraestructura educativa e hídrica.



El gobierno estatal invirtió 19.2 millones de pesos en la reconstrucción y construcción con pavimento con concreto asfáltico del camino de acceso a la Hacienda El Tajonar que beneficia a los municipios de Huaquechula y Atlixco, mejora la conectividad y abre la puerta al turismo a una zona histórica. Además, rehabilitó con 1.7 millones de pesos el inmueble que alberga la Casa Carmen Serdán Por Amor a Puebla.



Para este 2026, se tiene se proyectada desde la Secretaría de Infraestructura la reconstrucción del Camino los Molinos a San Juan Portezuelos, son 5.6 kilómetros de nueva cinta de rodamiento para mejorar la movilidad para los municipios de Atlixco, Santa Isabel Cholula y Ocoyucan, autoridades locales que se sumarán a la inversión en esta obra carretera.



Con Módulos de Maquinaria, la dependencia rehabilitó la carpeta asfáltica y obras complementarias en el camino a Santa Clara Ocoyucan, entre la Prolongación de la 11 Sur y Bulevar de las Cascadas. Para este 2026, se tienen proyectadas 50 acciones en la región, se contemplan: rehabilitación de carreteras, caminos saca cosechas, desazolves, reencarpetamiento y limpieza de barrancas.



En Atlixco se intervendrá la carretera estatal Atlixco-Metepec con mantenimiento y reencarpetamiento de la Ruta de Evacuación, en los tramos: Atlixco-Atlimeyaya, San Pedro Atlixco-Metepec. En Nealtican 19 acciones, Tianguismanalco 24, Santa Isabel Cholula 5 y San Jerónimo Tecuanipan 1.



A través de CAPCEE, el gobierno humanista de Armenta Mier invirtió 14 millones de pesos en infraestructura y equipamiento, en Atlixco 4 acciones y Santa Isabel Cholula 1. En tanto que, en equipamiento, mobiliario básico para aulas didácticas, dirección y biblioteca fueron en Atlixco 5 acciones y Santa Isabel Cholula 1.



Directivos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS 16) en Atlixco agradecieron al gobernador por acercar servicios que permitieron gestionar mejoras en sus instalaciones, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y CAPCEE. En tanto, presidentes auxiliares agendaron la intervención de caminos saca cosechas en beneficio del campo.



Con este trabajo coordinado, se demuestra que el gobernador Alejandro Armenta Mier trabaja en los 217 municipios e impulsa el desarrollo en las regiones para el bienestar de las familias.

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