Laura Artemisa destaca construcción de un apancle en el Paraje Cosahuac

“Fortalecer al campo poblano es garantizar la alimentación de las familias, además de impulsar el desarrollo”, aseguró la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, al señalar que con el Programa de Obra Comunitaria, el gobernador Alejandro Armenta impulsa tareas fundamentales como la construcción de un apancle en el Paraje Cosahuac, con lo que se evita el robo del agua y asegura su aprovechamiento equitativo.

Laura Artemisa García indicó que el canal recorre 450 metros, permite un mejor control y distribución del agua para riego, en beneficio directo de 150 familias dedicadas al cultivo de elote, calabacita y tomate, productos clave para la economía local y el autoconsumo.

Esta obra comunitaria, indicó Laura Artemisa García, fortalece la producción agrícola y el bienestar de las familias que viven del campo; “es resultado de la organización y participación de las y los habitantes, quienes, en coordinación con las autoridades estatales, trabajan para cuidar un recurso vital y garantizar cosechas más seguras y sostenibles”.

Con estas acciones, en sintonía con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno del Estado de Puebla refrenda su compromiso de impulsar infraestructura comunitaria que fortalezca el campo, proteja el agua y mejore la calidad de vida de las familias poblanas.

