Puebla se adhiere al Plan Nacional de Procuración de Justicia

Al asistir a la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, por parte de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, el gobernador Alejandro Armenta Mier resaltó que este instrumento nacional promueve la transformación del sistema de justicia en el país y garantiza su impartición como un derecho del pueblo, en congruencia con la Estrategia Nacional de Seguridad que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En el evento encabezado por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y con la presencia de integrantes del gabinete de seguridad federal, gobernadores y fiscales estatales, se destacó la consolidación de un modelo nacional basado en la coordinación interinstitucional y la atención prioritaria a las víctimas.

Godoy Ramos subrayó que el plan marca el tránsito a un modelo integral sustentado en inteligencia, investigación científica y trabajo multidisciplinario, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a la justicia, combatir la impunidad y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Además, prioriza el combate de delitos de alto impacto, la implementación de protocolos homologados y la conformación de equipos especializados para la desarticulación de estructuras criminales. Asimismo, contempla el fortalecimiento de la coordinación con fiscalías estatales y municipales, con presencia operativa en las 32 entidades del país, 154 ciudades y municipios, así como la atención estratégica en 61 municipios prioritarios.

Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que la procuración de justicia debe asumirse como un derecho y no como un privilegio, por lo que, en el marco de la reingeniería institucional enfocada en la profesionalización del personal, la optimización del presupuesto y las áreas sustantivas, instruyó al consejero Jurídico, Raúl Pineda Zárate elaborar un análisis de la integración de la Fiscalía General de la República en Puebla, a fin de contribuir a su fortalecimiento.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de trabajar con coordinación interinstitucional para contribuir a la paz, la legalidad y el bienestar social, con el impulso de una justicia eficaz, cercana y humanista en beneficio de las y los poblanos.

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