BUAP y Universidad Santo Tomás-Tunja otorgan doble titulación a 1a generación

Paula Katherine Ramírez Molina y Lina Alejandra Neiza Vanegas, estudiantes colombianas de intercambio en la Facultad de Administración de la BUAP, egresaron como la primera generación en obtener doble titulación por las licenciaturas en Comercio Internacional (BUAP) y Negocios Internacionales (Universidad de Santo Tomás-Tunja, Colombia).

María Guadalupe Morales Espíndola, directora de la Facultad de Administración, destacó el inicio de una nueva etapa en la formación internacional de la facultad.

La doble titulación es resultado de la cooperación entre ambas instituciones para impulsar el desarrollo profesional de los estudiantes de ambas licenciaturas.

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