UDLAP realizará 24° Encuentro de Empleabilidad del 21 al 24 de abril

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a través de su Dirección de Vinculación con Egresados y su Centro de Empleabilidad y Desarrollo Profesional, realizará del 21 al 24 de abril el 24° Encuentro de Empleabilidad y Desarrollo Profesional, una plataforma estratégica que conectará a estudiantes próximos a egresar y egresados UDLAP con empresas de alto prestigio nacional e internacional.

En la UDLAP, la formación profesional va más allá del aula, por ello, este encuentro representa una oportunidad estratégica para que nuestros estudiantes y egresados conecten con organizaciones líderes, conozcan las expectativas actuales del mercado laboral y proyecten su talento en escenarios altamente competitivos. “En la UDLAP trabajamos de manera permanente para generar espacios que impulsen su empleabilidad y fortalezcan su desarrollo profesional”, aseguró la Mtra. Mayra Martínez, jefa del Centro de Empleabilidad y Desarrollo Profesional de la Universidad de las Américas Puebla.

Asimismo, informó que esta edición contará con el respaldo de patrocinadores como Rödl & Partner y Cía de Talentos, organizaciones reconocidas por su experiencia en atracción y desarrollo de talento, lo que fortalecerá el alcance y posicionamiento del evento.

Plataforma híbrida de empleabilidad y desarrollo profesional

Del 21 al 22 de abril, el encuentro se desarrollará en un formato híbrido, es decir, contará con eventos en modalidad online y presencial, enfocados en empleabilidad y desarrollo profesional, incluyendo actividades orientadas a la preparación para procesos de reclutamiento, tendencias del mercado laboral y fortalecimiento de competencias clave.

Como parte central de esta edición, el 23 de abril se contará con la presencia en el campus de empleadores con el fin de promover el acercamiento directo con el talento UDLAP, generando un espacio de networking estratégico y diálogo profesional.

Sumado a esto, el encuentro también contará con una plataforma virtual que permitirá a estudiantes y egresados consultar y postularse a las vacantes participantes, facilitando el acceso a oportunidades laborales y optimizando la vinculación con las empresas.

El 24 Encuentro de Empleabilidad y Desarrollo Profesional forma parte de las acciones impulsadas por la Dirección de Vinculación con Egresados de la UDLAP para fortalecer la relación entre la universidad y el sector empresarial, impactando directamente en la formación integral y la proyección profesional de la comunidad UDLAP.

Si deseas ser parte de este encuentro, regístrate en los eventos online y presenciales: https://eventos.udlap.mx/cedp o aplica a las vacantes que el encuentro tiene para ti en: https://eventos.udlap.mx/edp.

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