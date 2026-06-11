Ajedrecista BUAP obtiene plata en Campeonato Nacional Universitario

Jesús Hassan Nipita Medina, estudiante de la Licenciatura en Actuaría de la BUAP, consiguió la medalla de plata en la categoría individual del Campeonato Nacional Universitario de Ajedrez, tras sumar 5 puntos de 6 posibles en la modalidad clásica.

El torneo se realizó en la Sala de Seminarios de la Universidad Autónoma de Coahuila, con un ritmo de juego de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada. Gracias a este resultado, la selección de Lobos BUAP obtuvo el tercer lugar por equipos entre 16 instituciones de educación superior participantes.

“El ajedrez es poder calcular varias jugadas hacia adelante, como seis, siete o depende del jugador, pero eso igual lo puedo llevar al área de las matemáticas, ya que la cuestión de los números se me facilita un poco más“, explicó Nipita Medina sobre la relación entre su carrera y el deporte ciencia. El estudiante destacó que el auge del ajedrez ha crecido considerablemente tras la pandemia, con niños de seis o siete años que ya alcanzan niveles competitivos muy altos. “

Actualmente hay niños de seis, siete o nueve años que ya son titulados o ya son gente muy fuerte y literal van a competir por ser el campeón del mundo“, señaló.

Sobre sus aspiraciones, Nipita Medina comentó que depende de sus resultados futuros: “Ahorita yo tengo dos cien de rating y si llego a la cantidad de dos doscientos o dos dos cincuenta, pues me pienso dedicar un año entero al ajedrez después de la carrera”. Recientemente, en el Abierto Mexicano (el abierto nacional más fuerte del país), el estudiante de la BUAP quedó en quinto lugar después de competir por el primer lugar hasta las rondas finales.

Finalmente, invitó a la comunidad universitaria a practicar ajedrez: “Solo los invito a jugar y que siempre van a tener las puertas abiertas. Hay varios seleccionados que casi siempre están todo el día acá, así que si quieren jugar con alguien fuerte, pues aquí estamos”.

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