Despliegan elementos de seguridad en puntos estratégicos de Puebla

Más de 150 elementos de corporaciones estatales, federales y municipales fueron desplegados en puntos estratégicos de la capital poblana como parte del operativo interinstitucional “Unidos por Ti”, una estrategia de proximidad social diseñada para fortalecer la prevención, brindar atención directa a la ciudadanía y garantizar entornos seguros durante las actividades públicas relacionadas con la competición mundial de fútbol que tendrá a México como una de sus sedes.

Esta acción responde a la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier de consolidar la seguridad como un componente fundamental del bienestar y la tranquilidad de las familias poblanas.

Desde la intersección de Paseo Bravo y avenida Juárez, autoridades estatales, federales y municipales dieron el banderazo de salida a los contingentes integrados por la Policía Estatal, Policía de la Ciudad, Tránsito Municipal, Policía Turística, Bomberos, Policía de Caminos, Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Antes de iniciar labores, cada grupo recibió instrucciones para mantener contacto directo con la ciudadanía, brindar orientación y atender de manera inmediata cualquier eventualidad en corredores bancarios, centros comerciales, el Zócalo, la zona de Angelópolis y otros puntos de concentración social.

El director general de la Policía Estatal, teniente Raymundo Garduño, informó que el operativo “Unidos por Ti” complementa las acciones de “Puebla Segura” y está enfocado principalmente en recorridos pie-tierra para fortalecer la cercanía con la población. Destacó que aproximadamente 150 elementos de los tres órdenes de gobierno fueron desplegados para garantizar que las y los asistentes a las transmisiones públicas y actividades de apertura de la justa futbolística disfruten de los espacios con confianza y seguridad.

Por su parte, el subsecretario de Operatividad Policial del municipio, mayor Isidro Miguel Cruz, señaló que la estrategia prioriza la proximidad social en las áreas con mayor afluencia de personas, con el objetivo de prevenir incidentes y fortalecer la percepción de seguridad.

Ciudadanas y ciudadanos reconocieron la presencia y cercanía de las corporaciones participantes. Alejandra Aragón, residente en Puebla, consideró positiva la implementación de estas acciones para proteger a las familias durante los eventos deportivos, mientras que Cuauhtémoc Favela, visitante originario de Tijuana, destacó la atención recibida por parte de los cuerpos de seguridad y el ambiente de orden que prevalece en la capital poblana. Asimismo, Susana Zamora señaló que el acercamiento de los elementos genera mayor confianza, especialmente entre las y los jóvenes.

Con estas acciones coordinadas y en congruencia con la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de preservar la paz social, fortalecer la prevención y garantizar espacios seguros para las y los poblanos.

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