Congreso recibe solicitud para revocar mandato de alcalde de Zapotitlán de Méndez

El Congreso de Puebla recibió una solicitud para iniciar el procedimiento de revocación de mandato en contra del presidente municipal de Zapotitlán de Méndez, Salvador Tino Martínez, convirtiéndose en el segundo edil en la “cuerda floja” en la misma semana.

El documento ingresó durante la sesión ordinaria de este jueves, remitido por el regidor de Educación y otros firmantes del Cabildo.

El presidente de la Mesa Directiva, Marcos Castro Martínez, turnó el oficio a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictaminación.

Hasta el momento, se desconocen los motivos específicos e irregularidades administrativas o penales por las cuales se exige la remoción del alcalde emanado del Partido del Trabajo (PT).

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#Puebla 🗣️ El Congreso de Puebla recibió la solicitud de revocación de mandato del presidente municipal de Zapotitlán de Méndez, Salvador Tino Martínez; el oficio se turna a la Comisión de Gobernación.@_VeraFernandez pic.twitter.com/PXdQ05Ciiy — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 11, 2026

Este es el segundo requerimiento de revocación de mandato que se aprueba en dos gobiernos municipales en el transcurso de esta semana.

Cabe recordar que el pasado lunes 8 de junio, el Cabildo de Acatlán de Osorio también aprobó por mayoría solicitar la destitución de la alcaldesa de Morena, Guadalupe Lucero Bárcenas, tras los escándalos de opacidad y viajes de lujo que la envuelven.

A diferencia de Zapotitlán, el requerimiento oficial de Acatlán de Osorio aún no ingresa formalmente al Congreso local debido a que sus regidores continúan recopilando e integrando las pruebas que fundamenten la acusación.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Gobernación, Julio Huerta Gómez, precisó que el Cabildo de la Mixteca Poblana cuenta con un plazo legal de cinco días para remitir toda la documentación y dar inicio formal a su respectivo proceso.

Editor: Renato León

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